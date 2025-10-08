Chivas logró sumar 3 puntos claves antes del parón por la fecha FIFA luego de haber superado a Pumas en un duelo épico. El próximo sábado el Guadalajara enfrenta a América en Estados Unidos, una oportunidad única para que Alan Pulido, Javier Hernández e Isaác Brizuela tengan minutos de juego. ¿Y Roberto Alvarado? El Piojo sigue con su recuperación y se espera saber si será convocado.

A lo largo de los diferentes encuentros en el Apertura 2025 como en la Leagues Cup, Gabriel Milito fue utilizando a jugadores que se encontraban al 100% para jugar. En los últimos partidos, el entrenador argentino echó mano en canteranos y jóvenes de la plantilla por lesionados o convocados a la Selección Mexicana.

En medio de este contexto, y tras haber superado a Pumas en un partido muy duro, Chivas se alista para enfrentar a América en Estados Unidos. En medio de este contexto, este Clásico Nacional llega en el peor momento porque en vez de aprovechar los días libres para recuperarse, el timonel rojiblanco tiene que preparar un partido complicado con futbolistas que están al límite o que recién están regresando como es el caso de Érick Gutiérrez.

Chicharito Hernández podría jugar el sábado ante América. (Foto: IMAGO7)

De todas maneras, este encuentro abre la posibilidad para que futbolistas que han sido relegados tengan acción. Entre ellos se encuentran Javier Hernández, Alan Pulido e Isaác Brizuela, tres futbolistas que no suman juntos 90 minutos de juego.

¿Roberto Alvarado volverá a tener acción ante América?

Roberto Alvarado anotó un golazo frente a América, pero terminó lesionado de su tobillo luego de que se hubiera esguinzado solo por el mal estado del campo de juego del Estadio Ciudad de los Deportes. Todo indica que el Piojo ya tiene alta médica y restaría saber si cuenta el alta futbolística, especialmente porque viene de trabajar la semana con pelota. En estos momentos no se sabe si podrá estar el sábado frente a las Águilas, por lo que restará esperar saber si entra en la convocatoria.