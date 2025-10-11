Durante el pasado mercado de verano circularon varios rumores sobre una posible salida de Roberto Alvarado, quien supuestamente no estaría del todo feliz en Chivas. Sin embargo, el club decidió mantenerlo en el plantel por ser uno de los futbolistas más talentosos y desequilibrantes del equipo, así como un referente en el ataque rojiblanco.

Este sábado, Eduardo Brizio generó polémica en redes sociales al publicar un mensaje que muchos interpretaron como una burla hacia el jugador. En su cuenta de Twitter, el exárbitro escribió: “Chivas mejoró desde que el Piojo Alvarado se lesionó”, en referencia al esguince de tobillo que el atacante sufrió en la Jornada 8 ante el América.

El polémico mensaje de Eduardo Brizio.

Aunque esto pudo tomarse como que se alegró por la lesión del jugador rojiblanco, lo cierto es que los números sí respaldan lo dicho por Brizio. Antes de esa lesión, Chivas apenas había sumado 4 puntos de 18 posibles; pero desde que el Piojo salió de las canchas —contando el mismo Clásico Nacional—, el Rebaño Sagrado consiguió 13 puntos de los últimos 18, mostrando una notable mejoría en su rendimiento.

El regreso de Alvarado está previsto para mediados o finales de octubre, una vez que termine de recuperarse por completo del esguince en el tobillo. Gabriel Milito no quiere arriesgarlo antes de tiempo, pues lo considera una pieza importante para la Liguilla.

Roberto Alvarado debe buscar su mejor nivel para asegurar su lugar en el Mundial 2026

Roberto Alvarado es un habitual en las convocatorias de la Selección Mexicana y, si mantiene su nivel, tiene prácticamente asegurado su lugar en el Mundial 2026. Su reto, una vez de vuelta, será recuperar la titularidad en Chivas y demostrar que sigue siendo uno de los mejores extremos del futbol mexicano.