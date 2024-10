La broma de Roberto Piojo Alvarado trascendió mucho más allá que las instalaciones de las Chivas de Guadalajara en Verde Valle. El haber lanzado un cohetón a los medios de comunicación previo a una conferencia de prensa, podría haber tenido consecuencias mucho más graves, mismas que no contempló al momento de ejecutar su fechoría.

No solamente los periodistas, exfutbolistas y la gente cercana al futbol mexicano han lamentado la irresponsable acción del mediocampista del Rebaño Sagrado, también se han pronunciado desde otras trincheras del país como ocurrió como la excandidata a la presidencia del país, Xóchitl Gálvez, quien recibió la peor derrota en las Elecciones en México ante la actual presidenta Claudia Sheinbaum.

¿Qué dijo Xóchitl Gálvez?

La panista volvió a subirse a un tema coyuntural para dar de qué hablar, al opinar que el Piojo Alvarado tendría que haber sido llevado con el juez cívico por lanzarle pólvora a otras personas en un espacio cerrado, algo que debería ser sancionado por una instancia legal superior por la gravedad del asunto.

“Los periodistas podrían poner una demanda. No pasa de una falta cívica, tampoco es un delito que requiera dos años de prisión, esa es la verdad. Pero al menos un arresto de 72 horas sí le vendría bien. No es cualquier cosa, es pólvora”, manifestó Gálvez en el programa del diario Récord, quien no puede creer cómo un futbolista logra poner en riesgo la integridad de más personas dentro de las instalaciones de su equipo de futbol.

Y justamente esta acción desafortunada del seleccionado nacional y la posible marcha del director técnico Fernando Gago a Boca Juniors se han robado gran parte de los reflectores en la previa del clásico tapatío. Por el momento ya han pasado más de 24 horas desde la explosión del cohete frente a los diferentes representantes de los medios de comunicación y no se ha anunciado castigo alguno.

Será la noche de este sábado cuando Chivas y Atlas midan fuerzas en el Estadio Akron. Los todavía pupilos de Gago marchan en la octava posición del campeonato con 15 puntos, mientras que los rojinegros se encuentran un lugar por detrás con 14 unidades. Se espera que sea el último juego del argentino al frente y que Alvarado juegue aun a pesar de su descarada falta.