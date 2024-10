La polémica crece con una fuerte efervescencia en Chivas de Guadalajara. Luego de lo sucedido el jueves, cuando Roberto Piojo Alvarado lanzó un petardo que cayó en la sala de prensa y afectó a algunos periodistas presentes en Verde Valle, cada vez son más las críticas al Rebaño Sagrado. Lo cierto es que aunque el futbolista ofreció disculpas a los agraviados, el daño ya estaba hecho.

El Guadalajara era ya de por sí la comidilla publica, debido a la novela de Fernando Gago y Boca Juniors. Pero ahora, todo apunta no solo a la penosa situación del entrenador, sino también al mediocampista que se encargó de atraer más problemas con su desafortunada acción. Sin embargo, para un ex-Chivas como Francisco Palencia, lo más lamentable es que una institución como la rojiblanca, termine una vez más inmiscuida en la polémica.

Esto dijo Paco Palencia sobre su sentir tras otra indisciplina en Chivas

“A mí, la tristeza que me da es que le pasa a Chivas siempre con los jugadores que lleva. ¿Cómo le haces como institución, los que llegan, y sabemos la cantidad que pagan por los que llegan, pero montan todos estos festivales que no puede ser que siempre le toque a Chivas, al perro flaco se le cargan más las pulgas. Para mí no es tan fácil sancionar, pero sí debe haber una sanción porque eso no se debe hacer”, comentó en Punto Final de Fox Deportes.

El Gatillero, asimismo, reconoció que fijar una sanción será difícil debido a la compleja particularidad del caso, pues difícilmente en un contrato o reglamento se menciona la prohibición de barrenos en el vestidor, aunque algo se deberá de hacer para poner un ejemplo de cómo afrontar la crisis.

¿Cómo sancionar algo no estipulado?

“Son situaciones muy atípicas en las cuales no hay un estatuto que digan ‘oye, por llevar un cohete es tal sanción’. Pues te van a decir, ‘¿quién va a llevar un cohete o petardo al vestidor? No me pongas eso en mi contrato’, pero pues son cosas bastante delicadas para la salud de la gente de prensa y los propios jugadores. Si lo quieres detonar en una broma en el mismo vestidor, entonces me parece que la situación no es nada fácil”, indicó.

Aunque se dio a conocer que el mediocampista fue el responsable de dicha mala broma, se supo que Alvarado incluso se acercó a los periodistas para ofrecer una disculpa. Pese a eso, muchos de los comunicadores seguían inconformes por la broma tan irresponsable. Y con justa razón, pues se salió de control algo que debió quedar en las entrañas del vestidor.