La previa al Clásico Tapatío frente a Atlas, por la Jornada 10 del Apertura 2024, ha estado marcada por cuestiones extrafutbolísticas que afectan a las Chivas de Guadalajara. No sólo por todos los rumores y especulaciones sobre la salida de Fernando Gago, sino también por el incidente que tuvo lugar en la conferencia de prensa realizada en Verde Valle.

Antes de que José Castillo y Fernando Beltrán platicaran con los medios de comunicación sobre el choque de este sábado ante los Zorros, un explosivo detonó en la conferencia donde los medios esperaban a los futbolistas. Roberto Alvarado se hizo cargo y asumió la responsabilidad, despertando igualmente un gran debate al respecto.

El relato de los reporteros afectados en Verde Valle

Victor Wario -periodista- y David Tamayo -fotógrafo- fueron dos de los que estuvieron presentes en el incidente. De hecho, Tamayo mostró un trozo del barreno: “cruzó prácticamente toda la sala de prensa. Al momento de la explosión impacta en una de mis piernas. Estoy bien, pero al final es un tema que ocurre en la sala de prensa y que al final yo creo que obtiene el trato que se merecía de la institución”.

“Hoy se tendrá que estar hablando de futbol, de lo que mencionó el Nene que es canterano, Castillo que viene haciendo un gran torneo, incluso el tema de Gago, pero decidieron realizar esta pequeña broma”, agregó Wario antes de que el Piojo Alvarado se hiciera responsable del hecho y pidiera las disculpas correspondientes.

En un principio fue Antonio Briseño quien intentó calmar las aguas, pero la prensa presente exigió unas disculpas públicas por parte de los responsables. Incluso, los medios se retiraron de la conferencia de prensa, lo cual motivó que finalmente Alvarado tomara dimensión y pidiera disculpas de manera pública.

Habrá multa económica para el Piojo Alvarado

Tras este episodio innecesario, no habrá sanción para el Rebaño Sagrado, aunque Roberto Alvarado sí recibirá un llamado de atención por parte de la directiva; asimismo, según información de Miguel Arizpe, se habla de una multa económica, de la cual no trascendió el monto. En lo deportivo no habrá sanción alguna y el Piojo será titular en el Clásico Tapatío, pues se trata de una de las grandes figuras del equipo.