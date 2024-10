Roberto Alvarado dejó al descubierto la disciplina y la manera de conducirse de las Chivas de Guadalajara en cuanto al comportamiento de los jugadores, esto después de una broma que se salió de control y que pudo dejar algún lesionado una vez que tuvo la brillante idea de lanzar un barreno al interior de la sala de prensa con periodistas al interior.

Esto provocó un malestar generalizado entre los comunicadores que esperaban la comparecencia de José Castillo y Fernando Beltrán previo al Clásico Tapatío que se realizará este sábado en la cancha del Estadio Akron por la Jornada 12, sin embargo, Ricardo Peláez, quien fue el director deportivo que llevó al Piojo Alvarado al Rebaño Sagrado, no quiso generar polémica y se dijo sorprendido por la actitud del futbolista.

Ricardo Peláez se sorprende por el explosivo que lanzó Roberto Alvarado a los periodistas

En la emisión de Futbol Picante de ESPN del jueves pasado, Peláez Linares argumentó que una sanción económica fuerte y tres partidos fuera de actividad sería suficiente para castigar la mala actuación de Alvarado, pero sí dejó claro que no debería intervenir Javier Aguirre y la Selección Mexicana.

“Sanción, tranquilo, económica fuerte y deportiva tres partidos fuera, o dos partidos fuera, estoy hablando… si me hubieras dicho adivina quién fue te nombro a 25 antes del Piojo, ni hubiera dado con él, me sorprendió muchísimo. Yo creo que no (no sea sancionado con el Tricolor), una sanción interna, pero que no tenga que ver nada con la Selección Nacional, además es el mejor jugador de Guadalajara”, manifestó.

Javier Alarcón no perdonó a Roberto Alvarado por su chiste en Chivas

“El Piojo viene actuando con este comportamiento infantiloide que hoy se le ha salido de proporción porque sí empieza a hacer sus bromas de un tipo y del otro y hoy se desbordó. Ahora, de verás le pago una comida a Amaury Vergara, si este señor es capaz de atentar contra su propio interés deportivo cuando Guadalajara está tratando de sacar la cabeza para la Liguilla, no lo va a hacer”, explicó el comunicador en referencia a que el dueño del Rebaño deje sin jugar algunos partidos al Piojo Alvarado.