Algunos jugadores de las Chivas de Guadalajara dieron de qué hablar la tarde de este jueves en la conferencia de prensa previa al Clásico Tapatío que se llevó a cabo en las instalaciones de Verde Valle, ya que poco antes de que iniciara la comparecencia de José Castillo un fuerte estruendo alertó a todos los comunicadores.

En redes sociales empezaron a circular las denuncias de varios periodistas como Karina Herrera, Jesús Hernández y Alex Ramírez, por mencionar a algunos, publicando parte del artefacto que explotó en la sala de prensa y que pudo lesionar a algunos de los presentes, lo cual por fortuna no sucedió, mientras la presencia de Antonio Briseño intentó mediar el enfado de los comunicadores, pero no tuvo éxito.

Pollo Briseño dio al cara ante la prensa para defender a jugadores de Chivas

El Pollo Briseño buscó un acercamiento con los medios de comunicación para defender a los jugadores de Chivas afirmando que no lo deberían tomar a mal, ya que solo fue una broma: “Incluso el Pollo Briseño trató de mediar, de convencer que era una broma y que lo tomáramos como eso nada más. Que él se iba a encargar de ver quién había arrojado ese artefacto explosivo para ofrecer una disculpa, lo cual no sucedido. Por eso no tenemos información de lo que dijo José Castillo y lo que se llevó a cabo en esta conferencia, previo al Clásico Tapatío”.

Alex Ramírez explicó lo que sucedió en Verde Valle. Video X

“Pero ahora se habla más de Fernando Gago, de por qué se va de Chivas en este momento que de lo futbolístico, una pena lo que sucede en el Guadalajara. Amaury Vergara tiene que tomar cierto lineamiento y aquel que no lo ha entendido, decirle ‘infringiste esto’ porque está prohibido que al club traigas pólvora”, fue parte de lo que comentó Alex Ramírez de Azteca Deportes en Instagram.

El periodista también indicó que Alejandro Manzo, secretario técnico de Guadalajara se acercó a ellos para peguntarles si necesitaban algo, pero no trascendió más allá el contacto con el dirigente de los rojiblancos. La prensa tenía en mente que el jugador que lanzó el barreno, que es un artefacto de metal lleno de pólvora, saliera por su propio pie a ofrecer una disculpa, pero esto no ha sucedido hasta las 14:00 horas de este jueves 3 de octubre.