Este sábado 5 de octubre tendrá lugar una nueva edición del Clásico Tapatío entre Chivas y Atlas. El Rebaño Sagrado será local en el Estadio Akron, donde buscará regalarle una alegría a su afición en medio de los rumores sobre el alejamiento de su entrenador, Fernando Gago.

El mediocampista rojiblanco, Fernando Beltrán, es uno de los referentes que tiene la plantilla y en conferencia de prensa comenzó a palpitar lo que será la rivalidad ante Atlas. El Nene también respondió a las preguntas sobre la continuidad de Gago, aunque aseguró mantenerse enfocado en el partido de este sábado.

La chicana del Nene Beltrán para Edgar Zaldívar

En conferencia de prensa previa al Clásico, a Fernando Beltrán se le preguntó por las declaraciones de Edgar Zaldívar, futbolista del Atlas. El Nene respondió con altura y sin necesidadad de explayarse demasiado: “No lo conozco, no sé quién sea”, dijo en respuesta a la provocación del rival.

¿Qué dijo Édgar Zaldívar?

Beltrán y Zaldívar, en disputa por el balón (Imago7)

Quien comenzó con el juego mediático fue Edgar Zaldívar, al intentar burlarse de Chivas mostrándose orgulloso de jugar para Atlas: “Te da el reconocimiento de ser bicampeón. Ellos no han conseguido prácticamente nada con su club. A lo mejor pueden ser más vistos o más reconocidos o lo que sea, pero me llena más a mí, me quedo más con el valor o con el sabor de que tú hiciste historia acá, que dejaste tu huella acá, como sucedió con Jeremy, con ‘Hueso’, Gaddi, yo, tuvimos esa oportunidad de poder dejar un bicampeonato aquí en esta institución que nos dio la oportunidad, yo con eso tengo, porque lo buscamos durante mucho tiempo”, comentó el futbolista del Atlas.

Fernando Beltrán sobre la continuidad de Gago

Por supuesto que en la conferencia no faltó la pregunta sobre el futuro de Fernando Gago, quien podría dejar de ser el entrenador de Chivas luego del duelo ante Atlas. “Creo que es un tema que a mí no me incumbe y que no sé nada. Hasta el día de hoy es un tema que solamente por fuera y por redes sociales he leído. No sé si vaya a pasar o no. La verdad que es que no sé que pase”, respondió Beltrán.

El Nene fue claro al expresar su sentir sobre la etapa de Gago como entrenador rojiblanco: “Lo único es que nosotros, como ayer lo dijo el Pollo, confiamos en él y creo que él ha confiado en nosotros. Nosotros como equipo le hemos respondido y él nos ha respondido. Entonces, estamos muy tranquilos. Estamos muy seguros de lo que tenemos aquí adentro y es lo más importante”, afirmó.