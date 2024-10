EX CHIVAS

Desde que emigró al futbol europeo, más precisamente al Getafe de España, la carrera de José Juan Macías no ha vuelto a ser la misma. El delantero surgido de las Fuerzas Básicas de Chivas supo ilusionar a la afición rojiblanca con sus goles para el Rebaño, pero tras regresar a la Liga MX no ha podido recuperar la regularidad ni su mejor versión.

El semestre pasado, luego de recuperarse por completo de dos lesiones consecutivas, muchos aficionados esperaban ver oportunidades para José Juan Macías, un delantero que sin duda tiene calidad. Sin embargo, Fernando Gago nunca le dio demasiado protagonismo, pues al parecer el atacante no lograba ponerse a la par de sus compañeros para poder trabajar con normalidad y estar a disposición del cuerpo técnico.

Las lesiones no dejan tranquilo a JJ Macías: Ignacio Ambríz habló al respecto

Ignacio Ambriz, DT de la Comarca Lagunera, fue consultado sobre la situación de su futbolista y reconoció: “Las lesiones no le han permitido rendir como cuando se regresó de Europa. Ha tenido una molestia fuerte en el soleo también. Está desesperado por no estar al 100%, conozco bien lo que es”, dijo sobre las recuerrentes molestias físicas del delantero.

“Las lesiones no le han permitido estar de titular o de recambio y esas lesiones no me permiten llevarlo a la banco. Y se están buscando opiniones de otros médicos para que esté a la par y que tenga más minutos”, dijo Ambriz, quien ya logró sacar una buena versión de José Juan Macías durante su etapa como entrenador de León, donde el canterano rojiblanco estuvo cedido.

Macías no logra encontrar su mejor versión en Santos Laguna (Jam Media)

¿Cuánto pagó Santos Laguna por José Juan Macías?

Para este Apertura 2024, José Juan Macías causó finalmente baja en el Rebaño Sagrado. El delantero salió rumbo a Santos Laguna mediante una venta definitiva a cambio de aproximadamente un millón de dólares. Esta decisión recibió ciertos cuestionamientos, pues muchos aficionados consideraron que era un error desprenderse por completo de un atacante que podía llegar a reencontrarse con su mejor forma.

No obstante, por el momento los hechos le dan la razón a la directiva de Chivas, que vio como los problemas físicos no dejaban en paz al futbolista de 25 años. En este semestre, ya con la playera de los Guerreros, JJ ha continuado con sus recurrentes molestias y lesiones, sumando apenas cuatro partidos con su nuevo equipo.