La previa del Clásico Tapatío está marcada por todos los rumores alrededor de las Chivas de Guadalajara. Hay muchas chances de que el entrenador Fernando Gago tenga su último partido este sábado, frente al Atlas, por la Jornada 10 del Apertura 2024. El estratega argentino tendría todo listo para asumir en el banquillo de Boca Juniors.

Hay mucha incertidumbre con el futuro de Gago, puesto que todavía no está definido cómo y cuándo se dará su salida. Asimismo, ya empiezan a sonar los primeros nombres para reemplazarlo; todo esto, sumado al escándalo que se vivió en la conferencia de prensa realizada en Verde Valle.

Promofut habría acercado a Gerardo Espinoza

¿Espinoza vuelve a Chivas como entrenador del primer equipo? (Imago7)

Uno de los nombres que más fuerte sonó para reemplazar a Fernando Gago, es el de Gerardo Espinoza, mexicano que ya tuvo un paso por las filas del Tapatío, donde realizó un gran trabajo y fue campeón antes de marcharse para entrenar a la Sub-23. Según Miguel Arizpe en su columna de Mediotiempo, Promofut fue la encargada de acercar el nombre de Espinoza. Esta agencia supo tener mucha influencia en el Rebaño, hasta que Fernando Hierro comenzó a restarle peso dentro de la estructura rojiblanca.

Roberto Alvarado se hizo cargo del explosivo en sala de prensa

Antes de que José Castillo y Fernando Beltrán asistieran a la conferencia de prensa realizada en Verde Valle, tuvo lugar una broma de mal gusto realizada por los jugadores de Chivas, quienes lanzaron un explosivo en rueda de prensa. Tras el reclamo generalizado de los medios presentes, el Piojo Alvarado se hizo cargo y pidió disculpas, por lo que recibió numerosos cuestionamientos.

¿Se va Gago? La palabra de Fernando Beltrán

Fernando Beltrán en conferencia de prensa (Imago7)

En medio de las especulaciones sobre el futuro del entrenador, Fernando Beltrán asistió a la conferencia de prensa y respondió la pregunta sobre qué pasará con Gago: “En realidad, creo que es un tema que a mí no me incumbe y que no sé nada. Hasta el día de hoy es un tema que solamente por fuera y por redes sociales he leído. No sé si vaya a pasar o no. La verdad que es que no sé que pase. Lo único es que nosotros, como ayer lo dijo el Pollo, confiamos en él y creo que él ha confiado en nosotros. Nosotros como equipo le hemos respondido y él nos ha respondido. Entonces, estamos muy tranquilos. Estamos muy seguros de lo que tenemos aquí adentro y es lo más importante”, explicó el mediocampista.