Mientras en el Club Guadalajara solo existe incertidumbre por el futuro del técnico Fernando Gago, Roberto Alvarado se encargó de robar cámara, el menos por un día, ya que se quiso hacer el gracioso lanzando un petardo a la sala de prensa donde los periodistas esperaban la conferencia de José Castillo y Fernando Beltrán previo al Clásico Tapatío.

Un artefacto explosivo tomó por sorpresa a los comunicadores, quienes subieron a redes sociales sus denuncias argumentando falta de seriedad por parte de los futbolistas del Rebaño Sagrado, aunque más tarde el Piojo Alvarado salió para ofrecer una disculpa, pero el daño ya estaba hecho porque la broma se salió de control.

Ricardo Ferretti no descarta que los periodistas demanden al Piojo Alvarado por lanzarles un petardo

En la emisión del programa Generación F de ESPN la tarde del jueves, el Tuca Ferretti no se quedó callado al explicar parte de las razones que motivan estas situaciones en Chivas, pues considera que no hay un liderazgo que pueda evitar esos comportamientos.

“Causa y efecto de un equipo que no tiene un líder no hay disciplina, no hay autoridad, ahora sí y se volvió un congela, la verdad. No creo que haya sido una broma con un compañero. No hacemos una broma de este tipo entre nosotros, la hacemos a gente extraña. También nosotros no tomamos ninguna medida, hubiera podido cegar a alguna personas, romperle un tímpano. ¿Por qué no lo demandan? Entonces nada más viene ‘oye, perdón, fue una broma’.

Alvarado pidió perdón a la prensa rojiblanca. Foto: Imago7/ Óscar Meza

“¿Y los daños que me causas? A lo mejor los daños no son inmediatos, después la consecuencia, la verdad. La gente que fue afectada tiene todo el derecho de demandarlo ¿Por qué no lo hacen? Tampoco creo que sea para distraer lo de Gago, es como decimos, cuando se va el gato, los ratones hacen fiesta”, comentó Ferretti, quien fuera entrenador de Chivas de 1996 a 1999 logrando el campeonato en 1997.

Por el momento no se ha hecho público el castigo ni económico, ni deportivo para Roberto Alvarado, quien se prepara para el Clásico Tapatío de este sábado cuando enfrentarán al Atlas en el Estadio Akron en punto de las 19:05 horas, tiempo del centro de México.