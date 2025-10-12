Ayer por la noche Chivas llevó adelante una nueva edición del Clásico Nacional en Estados Unidos donde terminó igualando 1-1 ante América. Tras lo vivido en Phoenix, Diego Campillo y Alan Pulido reportaron en redes sociales problemas para regresar a México debido a que su vuelo llevaba atrasado cuatro horas.

Lo vivido ayer por la noche sirvió para que el equipo de Gabriel Milito mantenga el ritmo de competencia de los jugadores titulares y quienes regresan de lesiones sumen más minutos. A su vez, permitió aliviar las cargas en determinado elemento y sirvió para que veteranos como Javier Hernández vuelvan a tener acción.

A su vez, Chicharito Hernández tuvo una noche gratificante debido a que se reencontró con el gol luego de anotar frente a América. Sin embargo, el partido terminó empatado 1-1 ante América y finalizó sin lesionados.

Este domingo el plantel de Chivas emprendió su regreso a México, pero los jugadores han comenzado a reportar problemas con su vuelo. En Instagram, Alan Pulido y Diego Campillo revelaron que llevaban más de cuatro horas de retraso.

¿Cuándo volverá a jugar Chivas en el Apertura 2025?

Chivas volverá a tener acción en el Apertura 2025 de la Liga MX el próximo sábado 18 de octubre cuando enfrente a Mazatlán por la jornada 14. El juego se llevará adelante en el Estadio Akron desde las 19:07 del Centro de México, por lo que podrá seguirse vía Amazon Prime.