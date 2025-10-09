El próximo sábado Chivas volverá a tener acción en un amistoso en Estados Unidos cuando vuelva a enfrentar a América en medio de la fecha FIFA. De cara al duelo contra el conjunto azulcrema, Diego Campillo habló en conferencia de prensa previo a una nueva edición del Clásico Nacional y advirtió a las Águilas al señalar que al igual que otros partidos el del sábado lo tomarán como una final.

A diferencia de otros campeonatos se nota que los fichajes que han llegado en el último mercado de pases han respondido de la mejor manera. Efraín Álvarez, Bryan González y Richard Ledezma se han convertido en piezas indiscutibles en cada uno de los partidos del Rebaño Sagrado en el Apertura 2025.

A ellos hay que sumar a Diego Campillo, quien arribó en el último libro de pases, dio grandes soluciones a Chivas porque jugó en diferentes posiciones. El defensa que surgió en Verde Valle y que regresó de FC Juárez, advirtió en conferencia de prensa a América al afirmar que con la llegada de Gabriel Milito cada partido es una final y que el sábado no es una excepción.

Diego Campillo es jugador indiscutible en el once titular de Chivas. (Foto: IMAGO7)

“Para la afición y para nosotros este es un juego diferente, y desde que llegó Gabriel Milito todos los partidos los jugamos como una final, el de este sábado no será la excepción”, expresó el zaguero en Estados Unidos. Y agregó: “Todos los partidos para nosotros son iguales y los jugamos como si fuera el último”.

¿A qué hora y por dónde ver Chivas vs. América?

Como decíamos, Chivas volverá a enfrentar a América el próximo sábado 11 de octubre State Farm Stadium de Glendale, Arizona,. El duelo se llevará adelante a las 21:00 horas del Centro de México y se podrá ver por la señal de TUDN, en el Canal 9 de TV Abierta y por la plataforma de Vix Premium.