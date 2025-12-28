El Guadalajara inicia esta tarde noche su primer duelo amistoso de cara al Clausura 2026 cuando enfrente a Irapuato en el Estadio Sergio León Chávez. Para este partido no serán de la partida Armando González, Fernando González, José Castillo y Diego Campillo porque se encuentran en recuperación y el cuerpo técnico no quiere arriesgarse a perderlos en el debut ante Pachuca por la jornada uno en el Estadio Akron.

El Rebaño Sagrado se encuentra en plena preparación para llegar de la mejor manera al encuentro contra los Tuzos. Es por este motivo que se espera ver en el Estadio Sergio León Chávez todo lo trabajado por parte de Gabriel Milito en Isla Navidad.

De cara al duelo contra Irapuato, Chivas no contará con cuatro jugadores que son claves en el once titular de Milito. Diego Campillo es uno de ellos debido a que está en plena recuperación de su fractura del quinto metatarsiano.

Diego Campillo no jugará en Chivas vs. Irapuato. (Foto: IMAGO7)

Al defensa hay que sumar las bajas de José Castillo, Fernando González y Armando González. Según lo reportado por Jesús Bernal, estos futbolistas tienen molestias musculares y el cuerpo técnico no quiere correr el riesgo de perderlos para el debut contra Pachuca en la jornada uno del Clausura 2026.

¿A qué hora y dónde se juega Chivas vs. Irapuato?

Chivas e Irapuato se enfrentan esta tarde noche en el Estadio Sergio León Chávez a las 17:00 del Centro de México. El partido no saldrá por televisión abierta debido a que será transmitido por ESPN y Disney+.