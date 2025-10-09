Los últimos días para Chivas han sido muy duros debido a que señalan que se confirmó que Omar Bravo, legalmente llamado Omar “N”, fue detenido por supuesto abuso sexual. En las últimas horas el abogado de la víctima, Licenciado Juan Soltero, reveló que el exjugador del Rebaño Sagrado extorsionaba a la menor diciendo que se iba a enojar o que iba a dejar de ayudar a su madre si no accedía a sus exigencias.

Día a día ha comenzado a surgir más información que compromete más al exelemento rojiblanco sobre la acusación que se le hace. En las últimas horas se supo que la denunciante sería su cuñada quien habría sido abusada desde los 11 años hasta los 17 años, edad en la que decidió denunciarlo.

En medio de este contexto, el abogado de la víctima, el Licenciado Juan Soltero, le confirmó a Univisión que hay pruebas claras para confirmar que Omar “N” abusó de su defendida. “Existe evidencia suficiente para acreditar que hubo tocamiento con fines eróticos sexuales a la menor por parte del sujeto activo, hoy imputado”, explicó.

Omar “N” es denunciado por supuesto abuso sexual.

Y añadió: “Una parte del video se puede advertir en un audio, la voz, y una parte no explícita sin imágenes suficientes probatorias”. A su vez, explicó que en las screenshot que hay sobre las conversaciones el exjugador de Chivas amenazaba para que accediera a sus exigencias. “Siempre era un tema de coacción. ‘Si no lo haces ya no voy a ayudar a tu mamá’, ‘Si no lo haces me voy a enojar’, inclusive hasta oferta de dinero”, relató.

Por último, Juan Soltero dio a conocer que fue la pareja de la su defendida quien la convenció para que hable con su madre e inicien las acciones legales. “La menor tiene una plática con el novio, le confiesa lo que estaba viviendo y es el novio quien le dice que ‘tienes que platicarlo con tu mamá porque esto no puede seguir así’. La menor, muy valiente, habla con su mamá, le explica lo que estaba sucediendo y en ese momento es cuando la mamá toma cartas en el asunto”, informó el abogado.

¿Qué sigue para Omar “N”?

Como se sabe, Omar “N” se encuentra en la sala de Juicios Orales de Puente Grande, Jalisco, y espera para que se lleve adelante la audiencia correspondiente mañana viernes 10 de octubre a las 09:00. Tanto el Ministerio Público como la defensa del exfutbolista presentarán las pruebas para confirmar su culpabilidad o inocencia.