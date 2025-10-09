La inminente compra de la carta de Diego Ochoa por parte de FC Juárez podría convertirse en el primer gran error de la gestión de Javier Mier, actual presidente deportivo de Chivas, que llegó apenas hace unos meses entre cuestionamientos sobre su experiencia. Ochoa, cedido con opción a compra en el mercado de verano, ha mostrado su potencial en Bravos y es uno de los jugadores que más ha llamado la atención en el Mundial Sub-20, al punto de que el club fronterizo ya decidió ejecutar la cláusula para quedarse con él de manera definitiva.

En el Mundial Sub-20 Ochoa ha brillado al punto de ser comparado con Rafa Márquez por los scouts de Europa, combinando buena salida de balón, lectura táctica y temple en momentos de presión. Es uno de los pilares del futuro para este combinado nacional, mismo que hay que recordar que jugará los Juegos Olímpicos de 2028, en caso de calificar. En ese contexto, dejarlo ir tan pronto podría representar una pérdida importante para el proyecto rojiblanco.

Diego Ochoa convirtió para México en el Mundial Sub-20.

La cesión de Ochoa fue acordada con opción a compra para los Bravos, pero también con una cláusula de recompra a favor de Chivas, que permitiría traerlo de vuelta pagando una cifra superior. Aun así, la decisión inicial de desprenderse de un jugador con tanto potencial genera cuestionamientos sobre la planificación deportiva bajo la dirección de Mier, quien asumió el cargo en marzo de 2025 con la misión de reforzar el trabajo con los jóvenes del club.

En una institución que busca reconstruirse con base en su cantera, ver partir a un talento como Diego Ochoa justo cuando empieza a despuntar puede ser un paso atrás. Si el defensor mantiene su proyección en Juárez, su salida podría convertirse en un recordatorio incómodo de que Chivas sigue dejando escapar a los futbolistas que deberían ser la base de su futuro inmediato.

El préstamo con opción a compra de Diego Ochoa fue parte de la negociación para recuperar a Diego Campillo

De acuerdo con información del periodista David Medrano, quien confirmó el movimiento de la directiva de Juárez, la cesión de Diego Ochoa con opción a compra formó parte de la negociación para recuperar a Diego Campillo, otro canterano rojiblanco que vivió un proceso similar: fue prestado a Juárez, adquirido de forma definitiva por los Bravos y posteriormente recomprado por Chivas gracias a una cláusula en el contrato. Esto podría significar dos cosas: que este será el nuevo modelo de negocio de Chivas con sus canteranos, o que no han aprendido a identificar el talento joven a tiempo.