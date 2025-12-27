La espera por fin está por terminar y en Chivas están a punto de regresar a la actividad como parte de su preparación rumbo al Clausura 2026 al enfrentarse al Irapuato; sin embargo, el entrenador Gabriel Milito no podrá contar con todo su arsenal para este compromiso.

La realidad es que el Guadalajara tendrá que lidiar con algunas ausencias de cara al choque con la Trinca Fresera debido a una serie de lesiones que se han presentado en la escuadra rojiblanca en las semanas recientes.

Es por eso que el reportero de Claro Sports, José María Garrido, reveló el motivo por el que Fernando González, José Castillo y Diego Campillo no son elegibles para el amistoso de este fin de semana, en donde se suma Armando González como baja para este compromiso.

“Los que no viajan: Fernando González, por un tema de molestias físicas en una de sus piernas: ‘anda tocadón’, así me lo dijeron. El caso de José Castillo, que también alguna molestia habrá presentado para no ser tomado en cuenta, que es titular dentro del equipo rojiblanco.

“Diego Campillo que sigue en su proceso de evolución después de salir de la etapa más difícil de la lesión, ya hizo trabajo importante en la playa. Y el otro que tampoco fue considerado fue Armando González, que no serán tomados en cuenta para este partido (contra Irapuato)”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Por qué no jugará la Hormiga contra Irapuato?

El campeón de goleo del Apertura 2025, Armando González, continúa en la recta final de su recuperación muscular, la cual le impidió jugar la Vuelta de los Cuartos de Final contra Cruz Azul, por lo que el cuerpo técnico del Guadalajara está llevándolo con calma, sobre todo por la intensa actividad que habrá en el arranque del Clausura 2026.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Irapuato?

El choque entre el Guadalajara e Irapuato se llevará a cabo este domingo 28 de diciembre en la cancha del Estadio Sergio León Chávez, compromiso que está pactado a arrancar en punto de las 17 horas, tiempo del centro de México.