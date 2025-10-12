En el Estadio Akron, Chivas Femenil volvió a tener acción en el Apertura 2025 en un partido duro contra Puebla. El equipo rojiblanco no pudo pasar del empate en uno contra las poblanas a pesar de que Carolina Jaramillo haya anotado un golazo.

Sin dudas el equipo de Antonio Contreras llegaba con la moral en alto luego de haber podido quedarse con los tres puntos frente a Pumas. Esta tarde, el Guadalajara tuvo que sudar la gota gorda ante una Franja que vino a quedarse con algo más que un empate.

En el primer tiempo hubo poco para destacar al punto que no se generó peligro en la portería rival. Sin embargo, a falta de un minuto para el final Celeste Espino salió mal y Liliana Fernández anotó sin problemas el primero del partido.

Celeste Espino salió mal en el gol ante Puebla. (Foto: IMAGO7)

Ya en los segundos 45 minutos el Guadalajara tuvo que batallar para llegar sobre la portería de Machuca. De todas maneras, la Comandante Carolina Jaramillo logró hacerse un lugar en el área rival y anotó el empate desde fuera del área. Tras la igualdad, el Rebaño Sagrado no paró de atacar, pero la portera de la Franja se convirtió en figura para resistir cada embate y rescatar un punto en el Estadio Akron.

De esta manera, Chivas Femenil se ubica en la cuarta posición de la tabla general de posiciones con 29 puntos, mientras que Puebla es 17 con cinco unidades. El próximo encuentro del Guadalajara será contra Pachuca por la jornada 16 en el Estadio Hidalgo.

Los goles de Chivas Femenil vs. Puebla