Gabriel Milito continúa en búsqueda de una alineación titular en este Apertura 2025, la cual le permita ser sólido en defensa y poderoso a la ofensiva, por lo que muchos jugadores mantienen la esperanza de poder ser tomados en cuenta por el argentino en lo que resta del semestre en la Liga MX.

Es por eso, que estos compromisos amistosos como el que el Guadalajara sostendrá frente al Club León en esta Fecha FIFA, son oportunidades que todos los jugadores que no han tenido actividad recurrente con el Rebaño tratan de aprovechar para demostrarle al entrenador que pueden ser útiles en momentos de alta presión.

Entre la lista de convocados que dio a conocer el chiverío para este compromiso contra el León, destacaron cinco futbolistas que se jugarían el todo por el todo para poder ser considerados en los próximos cotejos oficiales, por lo que si no logran convencer a Milito, todo indicaría que seguirán siendo relegados.

Óscar Whalley

El cancerbero mexico-español dejó muchas gratas impresiones en la pretemporada; sin embargo, tras el regreso de Raúl Rangel, Milito le ha respetado la jerarquía al canterano rojiblanco, incluso pese a las equivocaciones que registró en Leagues Cup, por lo que Whalley tendrá otra oportunidad de demostrar que está listo para resguardar la portería del chiverío.

Luis Olivas

El veterano defensor zurdo por fin ha dejado atrás problemas físicos y está listo para aportar su experiencia y liderazgo en la zaga; sin embargo, parece ser que no es el perfil de defensor que le gusta al timonel del Guadalajara, por lo que en muchas ocasiones ni siquiera es contemplado y es mandado directamente a la Sub 21.

Raúl Martínez

El defensor sigue sin poder dar pasos firmes rumbo a la consolidación en la Liga MX, por lo que ha sido mandado a filiales rojiblancas para mantenerse en ritmo; sin embargo, es evidente que no es del agrado de Gabriel Milito, ya que pese a los problemas defensivos ni siquiera ha tratado de probarlo.

Fernando González

Sin duda uno de los jugadores que más pide la afición para darle estabilidad al centro del campo; sin embargo, el entrenador argentino ha preferido usar en esa zona del campo a otros elementos con otras cualidades, por lo que el Oso deberá emplearse a fondo para demostrarle al timonel rojiblanco que puede ser clave de cara al cierre del Apertura 2025.

Teun Wilke

Probablemente la máxima injusticia de Gabriel Milito desde que llegó a Chivas, ya que el atacante brilló durante la pretemporada; sin embargo, en el torneo lo ha cepillado e inclusive le ha dado la prioridad a Chicharito sobre él, pese a que Javier Hernández se la ha pasado lesionado.