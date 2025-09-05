Gabriel Milito sigue en búsqueda de un triunfo que le permita el regresar la confianza en el plantel de Chivas que ha sido sacudido con malos resultados en este Apertura 2025, por lo que una leyenda del futbol mexicano, Ricardo La Volpe, le mandó una sugerencia para darle mayor solidez al Rebaño.

La realidad es que el estratega del Guadalajara ha realizado múltiples ajustes en diversas zonas del campo en búsqueda de un once estelar que le permita mantenerse sólido en el aparato defensivo y poderoso al ataque, en donde se mantiene un equipo desequilibrado y frágil atrás.

En una dinámica en donde analizó los esquemas tanto del Guadalajara como de Cruz Azul, el estratega argentino lanzó cuál sería su alineación titular con el Rebaño, en donde dejó en claro que se la jugaría con un solo contención y sería Fernando González, mandando a la banca a Érick Gutiérrez.

Oso González previo a un partido con Chivas (GETTY IMAGES)

La Volpe explicó que no necesitaría que el Oso se metiera como central debido a que ya tendría línea de tres defensores, manteniéndolo siempre en el centro del campo y en caso de quedar mal parados, recibiría el apoyo de Luis Romo, quien sería volante interior por derecha.

¿Cuál sería la alineación completa que propone Ricardo La Volpe para Chivas?

En la portería mantendría a Raúl Rangel, quien sería acompañado por tres defensores centrales que serían Diego Campillo, Gilberto Sepúlveda y Miguel Tapias. Los carrileros serían Bryan González y Alan Mozo.

En el centro del campo dejaría a Fernando González como contención y adelante de él estarían Luis Romo y Efraín Álvarez, quien tendría más funciones ofensivas. Roberto Alvarado jugaría libre detrás del centro delantero que sería Armando González, según lo explicado por el exseleccionador nacional.