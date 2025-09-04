La directiva de Chivas decidió hacer muchos ajustes en su afán de reestructurar el plantel de cara a este Apertura 2025, en donde una de las decisiones más controversiales fue la de desprenderse de Víctor Guzmán, quien terminó marchándose rumbo al Pachuca.

El reportero de As México, César Huerta, reveló que los dirigentes del chiverío ya le estaban buscando acomodo al Pocho debido a que consideraban que lo mejor para el futbolista era que saliera de la ciudad de Guadalajara por unos problemas personales que tenía.

“Lo último que les platiqué era que la directiva del Guadalajara estaba convencida de que lo mejor, por el tema personal que el Pocho venía cargando y una problemática en cuanto al entorno social del Pocho que le preocupaba a la directiva desde hace tiempo, que por ello la directiva pensaba que era mejor opción el sacarlo del club, por un tema extracancha.

“No sé si a eso se referirá el Pocho cuando explica que habló con la directiva (…) Puedo intuir, que va por el tema personal”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Qué dijo el Pocho Guzmán sobre su salida de Chivas?

Víctor Guzmán sorprendió a propios y extraños tras revelar detalles acerca de su salida del Guadalajara, en donde confirmó que nunca se le notificó con tiempo y que unas palabras de la directiva lo convencieron de salir del redil para regresar a Pachuca.