La apuesta en Chivas es muy clara y es apostarle todo al talento juvenil que pueda surgir de sus fuerzas básicas, en donde muchos jugadores están destacando por sus cualidades, por lo que han sido llamados a diversas Selecciones Mexicanas, en donde habría un elemento que se convirtió en el héroe del Tricolor y nadie está diciendo nada.

Durante la gira de la Selección Mexicana Sub 18 en España, los reflectores se los llevó el canterano del Guadalajara, Santiago Sandoval, por anotar el gol del empate contra Barakaldo en el amistoso que sostuvieron este miércoles; sin embargo, otro talento rojiblanco es el verdadero héroe nacional.

El guardameta del chiverío, Cristo Navarrete, se ganó los elogios de todos sus compañeros debido a que en el primer tiempo, cuando los mexicanos ya estaban abajo en el marcador por 0-2, el cancerbero detuvo un penalti que hubiera sellado el triunfo de la escuadra ibérica.

La peculiar historia de Cristo Navarrete

El guardameta que ya está participando con la Sub 21 del Guadalajara es hijo del exjugador del América y de Atlas, Armando Navarrete, quien también se desempeñaba como guardameta; sin embargo, decidió escribir su propia historia y prefirió jugar en el chiverío, pese a que tenía ofertas de otros clubes, incluyendo a Águilas y Zorros.

Santiago Sandoval anotó el gol del empate para México

En la recta final del partido, el Tricolor demostró fiereza para revertir la desventaja, en donde Sandoval fue el encargado de anotar el gol del empate para evitar la derrota mexicana en territorio español, por lo que atrajo los reflectores en diversos portales.