La Selección Mexicana Sub 20 maravilló a todo el planeta después de su brillante actuación en el Mundial de la especialidad en donde cayó eliminada en Cuartos de Final; sin embargo, el atacante de Chivas, Hugo Camberos, considera que es una prueba del potencial del futbolista mexicano.

Después de caer eliminados frente a Argentina, pero después de protagonizar grandes exhibiciones frente a Brasil, España, Marruecos y Chile, Vegeta aseguró que el jugador mexicano está para grandes cosas dentro del mundo del balompié.

“Se pudo notar. A las potencias que nos tocaron en fase de grupos, en el grupo de la muerte como le decían, lo supimos afrontar y desde ahí nos dio un golpe anímico muy fuerte para la siguiente ronda (…) El mexicano está para grandes cosas y creo que podemos llegar muy lejos.

“Sí, mucho (dolió la eliminación). Sabíamos que estábamos para grandes cosas. El equipo, la familia que habíamos formado, entonces quedar fuera fue algo doloroso.

“Eliminarnos de un Mundial es muy fuerte. Fue doloroso, pero claro que queremos seguir compitiendo en esos torneos, son buenos para la carrera, para seguir creciendo y seguir sumando a estos torneos”, declaró el canterano de Chivas a Telemundo.

¿Cómo le fue a Hugo Camberos en el Mundial Sub 20?

El canterano del Guadalajara tuvo una destacada participación en la contienda internacional con la camiseta de la Selección Mexicana, participando en cuatro de los cinco partidos que disputó el Tricolor, sumando 166 minutos y donde anotó dos goles.