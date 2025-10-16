El Apertura 2025 apenas está por comenzar su recta final; sin embargo, el mercado de fichajes ha comenzado a traer consigo una serie de rumores, en donde uno de los más fuertes de los días recientes ha sido sobre el posible regreso de Jesús Orozco Chiquete a Chivas.

La realidad es que el canterano del Guadalajara no la ha pasado nada bien en el Cruz Azul, escuadra en la que no ha podido consolidarse como titular, además de que ha registrado terribles números en cada participación que ha tenido en este semestre.

Es por eso que el reportero de As México, César Huerta, aseguró que este rumor sobre un posible regreso al Rebaño es mentira, debido a que el grupo de representantes del Chiquete estaría tratando de meter presión a La Máquina para darle más minutos debido a que se le estaría escapando el Mundial al zaguero.

“Esto ha provocado un serio interés por encontrar un área de oportunidad donde pueda ver actividad, de preferencia en el Cruz Azul. Si no se puede, buscarle algún lugar.

“La gente que representa a Jesús Orozco Chiquete y sabiendo que se le puede ir el Mundial, ha comenzado a moverse. No significa que estén buscándole otro equipo para acomodarlo a como dé lugar, sino que ha comenzado a moverse entre la prensa para generar este tipo de notas (…) Se gana que algún club o que algún implicado levante la mano”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Por qué se fue Jesús Orozco Chiquete de Chivas?

El defensor tenía la promesa de una salida a Europa para el verano del 2024; sin embargo, la directiva rojiblanca que era comandada por los españoles, habrían impedido dicha transferencia pese a que llegaron ofertas formales desde Bélgica.

Es por eso que Chiquete reconoció que salió dolido del conjunto tapatío y en conflicto con aquellos dirigentes, por lo que aprovechó la oportunidad que le concedió Cruz Azul, en donde recibió una mejora salarial y la promesa de darle facilidades para salir en caso de alguna oferta desde el Viejo Continente.