Si hay un técnico que escribió su nombre con letras de oro en la historia de Chivas y que toda la afición rojiblanca recordará con cariño es sin duda Matías Almeyda. El estratega argentino llegó al Rebaño Sagrado entre dudas, pues la mayoría de su experiencia había sido en segunda división, y terminó yéndose como el DT más ganador de Guadalajara en los últimos 50 años.

El Rebaño fue campeón en el 2017 con Almeyda.

Se sabe que Almeyda era un técnico con una gran gestión del vestidor: constantemente hacia declaraciones públicas motivando a sus jugadores y mostrándoles su aprecio, pero también era un genio táctico. Sus Chivas fueron un equipo muy entretenido de ver y al mismo tiempo muy efectivo en la cancha, y cuando se fue de la Liga MX varios analistas tácticos y aficionados de otros equipos lamentaron su salida.

Afortunadamente, ahora podemos saber más de cómo cambió el estilo de juego en el Guadalajara y cómo fue que llevó a ese equipo a conquistar 5 títulos, pues en una Clase Magistral para el canal de YouTube The Coaches’s Voices, publicado hace un año, explicó los sistemas tácticos de todos los equipos que había dirigido hasta ese entonces, mostrando especial orgullo por cómo jugaban sus Chivas.

En dicha clase, Almeyda empieza mencionando que su objetivo con el Rebaño Sagrado era volver a ser protagonistas, para luego dedicar nuevamente elogios al fútbol mexicano, al cual calificó de “subestimado”. En cuando al Guadalajara, explicó que jugar solo con mexicanos le funcionaba porque “el mexicano tiene mucha técnica, es incansable, es correcto en las indicaciones”.

Otro logro de El Pelado, el cual vimos como aficionados y explica en la clase, es que le jugaban de tú a tú a todos los equipos, sin importar que fueran locales o visitantes, buscando ser competitivos dominando la posesión de la pelota ante cualquier rival para provocar que se equivoquen.

“Ese Chivas fue un equipo competitivo. Competitivo porque jugamos igual en casa y fuera, sin regalar posesión a nadie”, explicó en su Clase Magistral.

Afición de Chivas y de todos los equipos que dirigió mostraron su respeto a Matías Almeyda

En los comentarios del video, los aficionados de todos los equipos que dirigió le dedican palabras de admiración, incluyendo obviamente a los rojiblancos, quienes estamos cada vez más resignados a que no volverá al Guadalajara, pero queremos verlo triunfar, tal como ahora lo está haciendo con el Sevilla en LaLiga de España, donde recientemente goleó al Barcelona.