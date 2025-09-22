Matías Almeyda nunca se olvida de las Chivas de Guadalajara. Aunque hoy dirige al Sevilla en España, se ha vuelto frecuente que en las conferencias de prensa el entrenador argentino recuerde su paso por el Rebaño Sagrado, donde hizo historia y comandó la última era dorada del conjunto rojiblanco. Esta vez, comparo su inicio en Verde Valle con el que vive en el cuadro andaluz.

El Pelado atraviesa un inicio particular en LaLiga. Sevilla perdió con Athletic (3-2) y Getafe (2-1), pero después se acomodó con un 2-0 ante Girona, un 2-2 frente a Elche y un 2-1 sobre Alavés. Son tres partidos sin derrota que lo tienen en el 9° lugar de la tabla de posiciones, en una institución repleta de problemas económicos y lejos de las grandes plantillas de años anteriores.

En esa reconstrucción que vive Sevilla, Almeyda volvió a recordar su etapa en el Guadalajara: “Dios quiera que el proceso sea parecido. Repetir lo de Chivas no es tan fácil; como ustedes sabrán, Chivas juega solo con futbolistas mexicanos y nosotros llegamos en un momento muy parecido al que estamos viviendo acá: con un equipo que venía bajo, que estaba mal y del que se decía que era el peor de la historia”, detalló el entrenador argentino.

Aquellos años quedaron marcados en la memoria del Pelado: “En dos años y medio, terminamos convirtiéndonos en uno de los mejores equipos de la historia con los mismos jugadores, alcanzando siete finales, ganando cinco y obteniendo un título internacional, la Concachampions”, recordó con la misma pasión que siempre lo caracterizó.

“En mi corazón por siempre”

Consciente de que sus palabras siempre resuenan en la afición rojiblanca, Almeyda deseó poder repetir la historia en Sevilla: “Ojalá que sea parecido a lo de Chivas, porque ese club está en mi corazón por siempre. Me quedo con esa gente que apoyó, con la experiencia vivida en México, que fue espectacular y donde me trataron muy bien. Allí mi carrera dio un salto de calidad, porque llegué como un desconocido”, insistió.