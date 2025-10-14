Chivas mantiene la tendencia de consolidarse como la mejor cantera de México, por lo que el surgimiento y consolidación de futbolistas se está volviendo una constante en el entorno rojiblanco; sin embargo, este martes se confirmó la peor noticia sobre uno de ellos.

Diego Delgadillo es un defensa central que ha brillado en divisiones inferiores del Guadalajara desde el 2017 cuando llegó a integrarse a las filiales Sub 13 del conjunto rojiblanco, en donde poco a poco fue ascendiendo en su proceso formativo.

Sin embargo, en el pasado compromiso entre el Tapatío y Cancún FC, el zaguero abandonó el terreno de juego por una lesión en la rodilla, la cual fue confirmada este martes que se trató de una ruptura de ligamento cruzado anterior.

Aunque el club no especifica el tiempo de recuperación, la realidad es que dicha lesión tarda entre siete a nueve meses para que los futbolistas puedan regresar a la actividad, lo que significaría que se perdería lo que resta de este 2025 y la mitad del 2026.

“Diego Delgadillo sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda, por lo que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente. Su regreso a las canchas está sujeto a evolución”, explicó el club en su comunicado.

¿Le afecta a Gabriel Milito la lesión de Diego Delgadillo?

El juvenil defensor es uno de los prospectos más adelantados de la cantera del Guadalajara, por lo que inclusive en el Clausura 2025 recibió la oportunidad de debutar con la rojiblanca durante la gestión de Gerardo Espinoza contra Mazatlán.