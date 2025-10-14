La Selección Mexicana no pudo llevarse la victoria ante Ecuador luego de un error de Luis Romo en la salida, que terminó por comprometer a Raúl ‘Tala’ Rangel, provocando un penal que capitalizó Jordy Alcívar.

En ese momento, el equipo de Javier Aguirre era el mejor en el terreno de juego e incluso estuvo cerca de marcar el segundo; sin embargo, los remates de Hirving ‘Chucky’ Lozano y Julián Quiñones pasaron por un lado de la portería de Hernán Galíndez.

Fue entonces cuando el mediocampista del Club Deportivo Guadalajara intentó jugar para el portero mexicano, pero lo hizo con poca fuerza y le dejó el esférico a Enner Valencia, quien se fue al pasto luego de que Raúl ‘Tala’ Rangel lo terminara de contactar dentro del área del TRI.

La dura crítica de Álvaro Morales al ‘Tala’ Rangel

Era de esperarse, las críticas para ambos futbolistas de Chivas no tardaron en llegar en rees sociales, pero sobre todo para Raúl ‘Tala’ Rangel’, y uno de los que arremetió contra él fue el polémico periodista de ESPN, Álvaro Morales: “Para lo único que ha tenido brazos el ‘Tala’: cometer un penal”.

Cabe mencionar que esta era una gran oportunidad para que el guardameta del Rebaño Sagrado terminara de convencer a Javier Aguirre para que sea el titular ante el mal partido de Luis Ángel Malagón frente a la Selección de Colombia, pero ambos le están dando argumentos al ‘Vasco’ de considerar a Guillermo Ochoa para el Mundial de 2026, aunque eso sí, la jugada que llevó a Ecuador a empatar el cotejo ante México fue más responsabilidad de Luis Romo.