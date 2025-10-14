Este martes se llevó a cabo el último partido de la Selección Mexicana en esta Fecha FIFA de octubre y lo hizo empatando a un gol con su similar de Ecuador, donde los jugadores del Club Deportivo Guadalajara, Luis Romo y Raúl ‘Tala’ Rangel, arrancaron como titulares.

No obstante, ninguno de los dos tuvo una gran noche, pues fueron responsables en el tanto del equipo sudamericano, por lo que en redes sociales fueron objeto de críticas, pero más el arquero de Chivas, quien se encuentra compitiendo con Luis Ángel Malagón la titularidad en el TRI.

Ahora toca darle vuelta a la página y enfocarse en lo que viene en el Torneo Apertura 2025, donde el Rebaño Sagrado buscará meterse directo a la Fiesta Grande, y este fin de semana deberán medirse en la cancha del Estadio Akron a Mazatlán FC.

El ‘Tala’ Rangel y Luis Romo fueron titulares ante Ecuador / X: @Chivas

¿Cuándo reportan con Chivas Luis Romo y ‘Tala’ Rangel?

En el Club Deportivo Guadalajara no hay tiempo de tomarse unos días de descanso. El técnico de Chivas, Gabriel Milito, espera a los dos jugadores este miércoles 15 de octubre en las instalaciones de Verde Valle para integrarse en la preparación del duelo ante el conjunto sinaloense.

Cabe mencionar que dicho compromiso, correspondiente a la Fecha 13 del Torneo Apertura 2025, se llevará a cabo el sábado 18 de octubre, a las 19:07 horas, tiempo del centro de México, y será transmitido por Amazon Prime.