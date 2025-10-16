El Estadio Akron volvió a vestirse de gala este martes con el partido entre México y Ecuador, duelo amistoso disputado en el marco de la Fecha FIFA de octubre y que también sirvió como prueba rumbo al Mundial de 2026, donde el inmueble tapatío será una de las sedes oficiales.

El regreso al Akron fue especial para varios jugadores con pasado rojiblanco, como Orbelín Pineda, quien no ocultó su emoción al pisar de nuevo la cancha del Rebaño: “Siempre es especial regresar a este estadio, me trae muchos recuerdos. Aquí crecí como jugador y como persona”, declaración que en un inicio ilusionó a la afición rojiblanca con su regreso, mismo que ya fue descartado.

Otro de los futbolistas que vivió un momento especial fue Mateo Chávez, actual jugador del AZ Alkmaar de los Países Bajos, quien debutó en Primera División con Chivas en enero de 2024 y dio el salto al fútbol europeo en mayo de 2025, tras consolidarse como uno de los jóvenes más prometedores del club, volviendo a la cancha del Rebaño Sagrado, ahora como jugador de Selección.

La cuenta oficial de Chivas no dejó pasar la oportunidad de celebrar su regreso y publicó en redes sociales: “🥹 Me volví a acordar de ti… 🎶 ¡Nuestro muchacho regresó a casa! 😍”, junto a una foto de Mateo con la camiseta rojiblanca. La publicación rápidamente se llenó de comentarios de aficionados expresando cuánto extrañan al lateral, además de orgullo por verlo triunfando en Europa.

Mateo Chávez es de los que tiene un boleto casi asegurado para ir al Mundial 2026

De cara al Mundial, Mateo Chávez competirá por un lugar en la lateral izquierda de la Selección Mexicana. Aunque de momento parece complicado que sea titular, tiene muchas posibilidades de ser convocado por Javier Aguirre para vivir su primera experiencia mundialista.