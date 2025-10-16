Si hay un club de la Liga MX que cuenta con dificultades extra para realizar fichajes, ese es Chivas de Guadalajara. El jugar con puros mexicanos y el deseo de que un grande del futbol mexicano no se arme de manera competitiva suele generar trabas en las negociaciones, muchas veces llevando a la institución a pagar altos precios por sus refuerzos.

En este contexto, las opciones “gratuitas” se tornan una gran oportunidad, y más si se trata de futbolistas con edad competitiva y condiciones que alguna vez lo llevaron a formar parte de la Selección Mexicana. Este es el caso de Ismael Govea, quien podría significar una interesante incorporación en defensa, zona de la plantilla donde en invierno podrían ocurrir movimientos de salida.

Surgido de la cantera del Atlas, este futbolista que puede fungir como lateral derecho o central debutó en el primer equipo de Atlas en el Apertura 2017, y con los Rojinegros acumuló 66 partidos, con dos goles y una asistencia. Su buen proceso con los Zorros lo llevó a la Selección Mexicana: primero en el Torneo Esperanzas de Toulón 2018 y 2019 (segundo y tercer puesto), luego a los Panamericanos del mismo año (tercer puesto), y posteriormente al Tri Mayor de la mano de Gerardo Martino.

Con la selección absoluta fue citado para una fecha FIFA de inicios de octubre de quel año, donde el Tata lo incluyó como titular ante Trinidad y Tobago (jugó los 90 minutos, en lo que sería triunfo por 2 a 0 (y su único partido en la mayor) hasta la actualidad.

Ismael Govea con la Selección Mexicana en 2019. (Imago 7)

En julio de 2020, fue adquirido por el Club Santos Laguna y firmó un contrato multianual. En su primera etapa en Torreón permaneció por dos años con una alta participación hasta el verano de 2022, donde fue cedido a Xolos de Tijuana, club donde en un año disputó 27 partidos.

Ismael Govea quedó libre de Santos y podría ser fichado “gratis”

En verano de 2023 regresó a la escuadra Lagunera, donde continuó con una buena consideración por parte de los técnicos que pasaron por allí. Totalizó 65 partidos y concedió 2 asistencias y permaneció en la plantilla hasta la reciente Leagues Cup 2025. De manera repentina, en agosto el club comunicó oficialmente la rescisión de su contrato y lo dejó libre. Según Daniel Velasco de TUDN, palabras y acciones de Govea en el vestidor de Santos tras una derrota ante Seattle Sounders motivaron su salida.

Ismael Govea permaneció por años en Santos Laguna. (Imago 7)

Con 27 años, Ismael Govea, quien según Transfermarkt vale casi 1.5 millones de dólares, se encuentra en condición de libre y en completa vigencia para jugar: tiene 27 años y viene de hacerlo profesionalmente hasta hace unos meses. ¿Apostará Chivas por él sin necesidad de abrir la cartera?