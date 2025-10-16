En la previa al choque entre América y Cruz Azul por la Jornada 13 del Apertura 2025, Luis Roberto Alves “Zague”, uno de los máximos ídolos en la historia azulcrema, fue claro al marcar las jerarquías entre las rivalidades del cuadro capitalino. Mientras varios medios e influencers intentan posicionar al Clásico Joven, el exdelantero recordó cuál es el duelo que realmente define al futbol mexicano.

“Afortunadamente Cruz Azul levantó después de muchos años de dominio del América sobre Cruz Azul, inclusive con goleadas históricas de un 7 a 0. Hoy en día, Cruz Azul, que ha eliminado al América de la Concacaf el torneo pasado, que han jugado finales, recientemente ha levantado nuevamente esa pasión por el Clásico Joven, el clásico que realmente mueve esta capital”, reconoció el histórico atacante, destacando el crecimiento reciente del conjunto celeste.

Sin embargo, Zague fue contundente al aclarar que, más allá de la emoción de los duelos capitalinos, hay un enfrentamiento que sigue estando por encima de todos. “Si tú me dices por mi experiencia, por los 12 años que jugué en el América y por lo que aprendí de grandes líderes, íconos del América —llámese Alfredo Tena, Cristóbal Ortega, o mi querido padre—, es el Clásico Nacional”, aseguró.

“El orden tiene que ser así: primero el Clásico Nacional, después el Clásico Joven contra Cruz Azul, y luego Pumas”, añadió Zague, marcando diferencias claras entre la rivalidad histórica ante Chivas y las disputas recientes en la capital.

Chivas viene de ganar el Clásico Nacional ante América

Las palabras del exdelantero llegan justo en un momento en que el Guadalajara volvió a imponerse sobre las Águilas en el torneo actual, reavivando la rivalidad más profunda y simbólica del país. Y aunque América y Cruz Azul se midan este fin de semana por el orgullo capitalino, está claro que, incluso desde la voz de una leyenda azulcrema, el verdadero Clásico de México sigue siendo Chivas–América.