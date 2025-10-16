Aunque su paso por las Chivas de Guadalajara terminó marcado por ciertas polémicas y una sequía de títulos, Alexis Vega ha encontrado en su regreso a Toluca el lugar ideal para mostrar su mejor versión en la Liga MX. El atacante de 27 años logró dejar atrás las dudas tras su etapa con el Rebaño Sagrado y se convirtió en un jugador realmente decisivo.

Alexis fue la gran figura del último torneo en el futbol mexicano, donde lideró al Toluca camino al título. La pizarra de Antonio Mohamed le ha permitido desplegar toda su capacidad ofensiva, a tal punto de que es un elemento capaz de convertir con regularidad, pero también de destacar como asistidor.

(365Scores)

De hecho, es en ese rubro donde Alexis Vega se posiciona actualmente como uno de los mejores asistidores del mundo. Y a la par de Lionel Messi. Tanto el mexicano como el argentino registran 22 asistencias en lo que va de 2025, sólo por detrás de Joel Amoroso, futbolista del The Strongest de Bolivia.

Alexis Vega también supera las líneas de Luis Suárez -compañero de Messi en Inter Miami- y Bradley Barcola, atacante del París Saint-Germain, ambos con 21 asistencias repartidas en lo que va del año. Una muestra más de la increíble explosión que ha tenido Vega tras salir del Rebaño Sagrado.

El semestre de Alexis Vega

En lo que va del actual semestre, entre Apertura 2025, Campeones Cup y Leagues Cup, Alexis Vega contabiliza un total de 15 encuentros disputados, con un saldo de tres goles y nueve asistencias. El semestre pasado, además, alcanzó los 13 goles acompañados de 11 asistencias.