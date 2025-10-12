Las Chivas de Guadalajara igualaron por 1-1 en el amistoso ante América disputado en Glendale, Arizona, Estados Unidos. El Rebaño Sagrado jugó un buen primer tiempo y se puso rápido en ventaja por intermedio de un gol de Chicharito Hernández, pero en el complemento los de Coapa reaccionaron y encontraron la igualdad con un remate de Víctor Dávila.

El entrenador Gabriel Milito aprovechó el encuentro para dar minutos a algunos elementos que no habían tenido tanta participación, como el propio Chicharito formando dupla con Teun Wilke. El equipo no se resintió y hasta supo dominar al América en la primera parte. Además, Óscar Whalley y Daniel Aguirre fueron otros de los que aprovecharon la oportunidad con buenos rendimientos.

Los puntajes de Chivas vs. América

Óscar Whalley (8): Buenas intervenciones. Mostró reflejos tras un cabezazo de Rodrigo Aguirre y luego se lució con una doble atajada de mucho mérito. Se nota que el equipo confía en su juego con los pies.

José Castillo (6): Correcto en defensa y en el mano a mano contra Brian Rodríguez en la primera mitad. Poco peso ofensivo en ese rol de carrilero.

Diego Campillo (7): Firme y clave con su capacidad para ser primer pase. Bien ubicado y concentrado en los movimientos defensivos, especialmente a espaldas de Castillo. En el complemento sufrió un poco más.

Gilberto Sepúlveda (6): El último hombre en un bloque defensivo que no concedió demasiados espacios al rival. Concentrado en algunos cierres y sin complicarse con balón.

Miguel Tapias (6): Tranquilo y eficaz con el balón en los pies. Sin pasar sobresaltos en defensa, especialmente en la primera mitad.

Miguel Gómez (6): Otro correcto partido del canterano en esta posición de carrilero izquierdo. A perfil cambiado, cumple al dar recorrido y velocidad.

Richard Ledezma (7): Aportó dinámica y claridad en cada intervención con balón, especialmente rompiendo en conducción por dentro. Muy aplicado en la marca para presionar o defender cerca de Castillo en banda derecha.

Fernando González (6): Bien ubicado para capturar rebotes y asegurar tenencias con pase de control. Atento a las coberturas laterales. En una recuperó y dejó sólo a Wilke, que no pudo convertir.

Daniel Aguirre (7): Mucha dinámica e intensidad. Recuperó muchos balones y en la primera mitad se adueñó del círculo central ayudando a tenencias largas con conducciones o pases de control.

Chicharito Hernández (8): Además del gol, aguantó mucho de espaldas, ganó faltas, entendió cuándo tirarse unos metros atrás para ser opción. También exigió a Cota tras un desmarque al espacio.

Teun Wilke (7): Aguantó mucho de espaldas, ganó de arriba y asistió a Chicharito Hernández en la acción del gol. Le faltó convertir: tuvo un mano a mano que le tapó Cota y casi asiste a Efraín Álvarez.

Efraín Álvarez (4): Le costó entrar en la dinámica del partido y la estructura se resintió defensivamente. No pudo sostener el balón y falló una chance clara justo previo al gol del América.

Bryan González (s/c): Sin calificar.

Alan Pulido (s/c): Sin calificar.

Cade Cowell (s/c): Sin calificar.

Omar Govea (s/c): Sin calificar.

El podio de Chivas vs. América

1- Chicharito Hernández

2- Óscar Whalley

3- Richard Ledezma