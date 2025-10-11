Gabriel Milito decidió hacer una rotación a su plantel de cara al amistoso que sostuvo Chivas contra América en Arizona, por lo que alineó con un cuadro suplente y comenzó a darle minutos a varios titulares en la parte complementaria, tal y como le sucedió a Efraín Álvarez.

Antes del minuto 55, el entrenador argentino decidió mandar al terreno de juego al mediocampista número 10 del Guadalajara para darle descanso a Richard Ledezma que fue el referente del ataque en el primer tiempo.

Sin embargo, al minuto 60 Teun Wilke se metió al área azulcrema y mandó un pase preciso para la pierna izquierda de Álvarez, quien controló y cuando intentó disparar, se reubicó el defensa azulcrema que le quitó el esférico.

Para mala fortuna del futbolista del chiverío, de esa jugada surgió una contra de parte del América, la cual terminó con el gol del empate que conquistó Víctor Dávila con un disparo de media distancia que no pudo contener Óscar Whalley.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Mazatlán?

El regreso a la actividad del Guadalajara en el Apertura 2025 se llevará a cabo el próximo sábado 18 de octubre en la cancha del Estadio Akron, duelo que estaría pactado a arrancar en punto de las 19:07 horas, tiempo del centro de México.