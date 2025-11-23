La cantera de Chivas no se ha caracterizado por haber tenido un gran inicio de temporada debido a que pocos lograron trascender en la Liguilla. Esta tarde la Sub-15 de Alexis Coyote perdió ante Toluca, pero logró clasificar a la Final de la Fiesta Grande, instancia en la que enfrentará a América.

A diferencia de otras categorías, el equipo de Coyote fue uno de los grandes protagonistas a lo largo de la fase regular. En el Grupo 1 el conjunto rojiblanco finalizó en la segunda posición con 38 puntos, a dos de Rayados, luego de haber ganado 12, empatado uno y perdido tres.

En la Fiesta Grande Chivas superó a Pachuca por 5-1 en el global, mientras que esta tarde eliminó a Toluca en los penales tras haber perdido por 2-0. Su próximo rival en la Liguilla será América que viene de superar a Rayados de Monterrey en la Final.

¿Cuándo y a qué hora se juega la Final de Chivas Sub-15 ante América?

El juego entre Chivas y América por la Final de Apertura 2025 de la Liga MX Sub-15 no tiene fecha y horario definido. Sin embargo, se puede especular que la ida se juegue el miércoles 26 de noviembre y la vuelta el sábado 29, ambos a las 11:30 del Centro de México, ya que en esos horarios y días jugó la última vez Rayados de Monterrey, que fue el mejor posicionado, en la tabla de posiciones, de los cuatro equipos que llegaron a la Semifinal.

Chivas será local en la vuelta ante América

Una de las grandes noticias que tiene Chivas es que la definición del campeonato la jugará como local por haber finalizado mejor posicionado en la tabla general de posiciones. Como decíamos, el Guadalajara cerró segundo en el Grupo 2 con 38 puntos, mientras que América terminó detrás Toluca pero con 35 unidades.