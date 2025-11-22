Chivas Femenil se ha vuelto una fuente de incertidumbre debido al pésimo resultado registrado hace unos días frente al América, quedando eliminadas de la contienda por el título del Apertura 2025, por lo que ha comenzado a sonar la posibilidad de que Amaury Vergara tome decisiones radicales sobre el futuro de Nelly Simón como Directora Deportiva.

En medio de los rumores en torno a la directiva del Guadalajara, en redes sociales ha comenzado a sonar el nombre de Tamara Romero como la candidata más importante para tomar las riendas del nuevo proyecto rojiblanco a partir del Clausura 2026, en donde la directiva que colaboró con el Pachuca tiene una peculiar historia de vida.

Tamara Romero siempre ha demostrado amor por el futbol, en donde en sus comienzos tenía que jugarlo en equipos varoniles, en donde siempre trató de abrirse paso pese a ser mujer para poder jugarlo.

Fue en 2012 cuando ingresó a la disciplina de la policía federal de México, en donde colaboró activamente durante varios años y donde siguió jugando futbol, lo que le abrió las puertas para poder integrarse de cara al Clausura 2018 al conjunto del Querétaro.

Instagram: Tamara Romero

Tamara Romero se desempeñaba como defensa por la lateral izquierda, en donde tuvo una destacada carrera jugando en clubes como Gallos Blancos, Atlético de San Luis, Mazatlán y Pachuca, escuadra en la que jugó solamente en el Apertura 2023, hasta que pasó a formar parte de la directiva de las Tuzas como Delegada Deportiva.

Momentos difíciles en la Policía Federal

“Viví anécdotas muy fuertes de luchas de poder. Yo era una simple mortal que sólo iba a patear el balón y terminó siendo una pesadilla en el tema de envidias que hay entre mujeres con nombres muy pesados en la política que me quisieron fundir, terminar ahogándome en el tema familiar, bloqueándome en el futbol, cosas muy complicadas que incluso llegaron hasta ‘levantones’ y que la libré por jefes hombres que me apoyaron.

“Me sirvió la formación que me dieron ahí, el correr con una metralleta bajo el sol, con chaleco antibalas, porque es pesado estar en momentos entre la vida y la muerte, y hoy no me dan miedo muchas cosas”, declaró la directiva del Pachuca a Mural en abril del 2024.