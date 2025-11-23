De cara al partido de Ida de los Cuartos de Final del Torneo Apertura 2025, se dio a conocer que César Montes ya le dio el sí a la directiva del Club Deportivo Guadalajara, encabezada por Amaury Vergara y Javier Mier, presidente y director deportivo, respectivamente.

El periodista mexicano, Alex Ramírez, fue quien reveló esta información hace unos días y si bien el actual futbolista del Lokomotiv de Moscú ve también con bueno ojos regresar al futbol mexicano, le hizo saber una condición a los altos mandos de nuestras de Chivas.

¿Cuáles son los 2 motivos que alejan a César Montes de Chivas para el Torneo Clausura 2026?

El principal motivo que aleja a César Montes del Club Deportivo Guadalajara para el Torneo Clausura 2026 es la condición que puso, la cual es regresar al balompié azteca hasta después de la Copa del Mundo, pues desea llegar en un gran nivel a dicha competencia, donde la Selección Mexicana será una de las tres anfitrionas.

César Montes ya le dio el sí a Chivas.

La otra razón tiene que ver con su forma de jugar. A Gabriel Milito le gusta salir jugando con la pelota, por lo que este estilo le requiere de elementos con buen manejo de pies y es algo que al “Cachorro” le falla, y esto lo hemos visto en varias ocasiones con el TRI, así que deberá redoblar esfuerzos si en verano de 2026 se anima a fichar con el Rebaño Sagrado y el estratega argentino todavía está al mando.

Cabe mencionar que, de acuerdo con el sitio especializado Transfermarkt, el actual valor de César Montes es de 6 millones de euros, pero su costo podría aumentar si firma una gran actuación en el Mundial de 2026.