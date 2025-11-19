El Guadalajara se encuentra en plena preparación para llegar de la mejor manera al cruce por los Cuartos de Final de la Liguilla frente a Cruz Azul. En medio de este contexto, se destapa que Chivas no solo estaría detrás de Eduardo Águila, jugador de Atlético de San Luis, sino que además se encamina a sacarle el fichaje que buscó cerrar América en otras ventanas de transferencias.

No hay dudas de que uno de los puntos a reforzar es la línea defensiva del equipo debido a que sufrió bajas por lesión. Diego Campillo, jugador clave en el equipo de Gabriel Milito, se fracturó el quinto metatarsiano, mientras que Miguel Tapias causó baja por una lesión.

Por esta dura actualidad, sumado a que hay centrales que no le terminan de llenar el ojo al técnico, Chivas va a ir en busca de fichajes en defensa. Uno de los futbolistas que pretende es un zaguero que fue buscado también por América en anteriores mercados de pases.

Eduardo Águila sería pretendido por Chivas. (Foto: IMAGO7)

Según lo informado por América Monumental, el actual defensor de Atlético de San Luis era una opción que pretendía concretar en otros libros de pases. Sin embargo, todo indica que el Rebaño Sagrado dejó buenas relaciones cuando lo buscó en el verano y ahora volvieron a retomar las pláticas para ficharlo.

¿Cuál es el valor de Eduardo Águila?

El valor actual de Eduardo Águila sería de 3.5 millones de dólares, según lo informado por Transfermarkt. Sin embargo, diferentes reportes señalan que al menos Atlético de San Luis pedirá más de cuatro millones de dólares para vender su ficha.