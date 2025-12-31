No hay dudas de que Chivas necesita reforzarse de la mejor manera en la zona defensiva debido a que en el banco de suplentes no terminaron de encontrar soluciones cuando se lesionó Diego Campillo, Luis Romo o José Castillo. De cara al Clausura 2026 dan a conocer que Gabriel Milito y la directiva analizaron la plantilla y que prefieren apostar por Francisco Méndez sobre Eduardo Águila. ¿Acertada decisión?

Ni bien llegó el entrenador argentino afirmó en Chivas TV que solamente va a apostar por aquellos canteranos que estén preparados física y psíquicamente para asumir la responsabilidad de jugar en primera división. Es por este motivo que decidió solamente darle oportunidad a Armando González, quien pasó de cuarta opción a titular, a Santiago Sandoval, titular en gran parte del Apertura 2025, y Miguel Gómez, que siempre estuvo dispuesto a esperar en el banco de suplentes.

En medio de este contexto surgió el rumor de que Chivas estaba cerca de fichar a Eduardo Águila, pero varios insiders señalan que no es así. Alex Ramírez fue uno de los periodistas que ratificó la información que surgió desde TUDN, pero reveló que el Guadalajara y Gabriel Milito analizaron que es mejor apostar por Francisco Méndez.

Chivas decidió apostar por Francisco Méndez. (Foto: IMAGO7)

“La lógica que impera que (el jugador se fiche) debe ser mejor de lo que tú tienes o con lo que cuentas y en el Guadalajara esto obviamente se trata de aplicar por lo menos en las evaluaciones, en la visión, en las características de juego y consideran que hay jugadores que en cuanto a características pues hay incluso hasta un poco de más en lo que hay en la cantera y le voy a poner nombre y apellido: Francisco Méndez”, reportó el periodista de TV Azteca en su canal de YouTube.

Y agregó: “Es un jugador que tiene muy buena salida, muy buen juego aéreo, tiene una lectura de juego bastante importante para saber cuándo sí ir a cortar, cuándo aguantar. Sabe también salir con esférico y de alguna manera eso le da otro plus de acuerdo a lo que pretende Gabriel Milito. En el análisis que hacen es, en este momento, que consideran que el Pájaro necesita, merece y se ha ganado una oportunidad para estar en el primer equipo por las cualidades y características y que incluso es mejor en muchos aspectos, en experiencia evidentemente no, qué es mejor que los antes mencionados que ya han puesto a Guadalajara como jugadores seguros para reforzar al equipo (Víctor Guzmán y Eduardo Águila) y optan por darle la oportunidad”.

¿Por qué Chivas no va por Eduardo Águila?

El principal motivo por el que Chivas no va de lleno por Eduardo Águila se debe a que está sobrepoblada su posición. Son siete los jugadores que hay en el Rebaño Sagrado en esa posición: José Castillo, Diego Campillo, Luis Romo, Miguel Tapias, Gilberto Sepúlveda, Daniel Aguirre, Francisco Méndez. A su vez, cuenta con dos cepillados en ese puesto: Leonardo Sepúlveda y Luis Olivas.