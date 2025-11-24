Chivas Sub-15 cumplió con su parte y jugará la definición del campeonato cuando enfrente este miércoles a América en la Final de la Liguilla del Apertura 2025. Repasa cómo, cuándo y dónde se podrá ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO la definición del campeonato.

El equipo de Alexis Coyote había llevado adelante una enorme participación debido a que en la fase regular había finalizado en la segunda posición del Grupo 2, a dos puntos de un Rayados de Monterrey que terminó como líder de zona. A esta definición, los canteranos rojiblancos superaron en Cuartos de Final a Pachuca y en la Semifinal en los penales Toluca.

Como decíamos, Chivas en la Final va a enfrentar a un América que viene de superar a Rayados de Monterrey en la Semifinal, mientras que en la primera ronda de la Fiesta Grande logró superar a Tigres.

Chivas superó a Toluca y jugará al Final ante América en la categoría Sub-15. (Foto: IMAGO7)

¿Cuándo y dónde juegan Chivas vs. América por la ida de la Final Sub-15?

El partido entre Chivas y América por la ida de la Final de la Liguilla del Apertura 2025 se llevará adelante el próximo miércoles 26 de noviembre en el Estadio Akron. El partido comenzará a las 11:00 del Centro de México.

¿Cómo ver EN VIVO Chivas vs. América por la ida de la Final Sub-15?

Una de las grandes dudas que surge es si el encuentro entre Chivas y América por la ida de la Final del Apertura 2025 tendrá o no transmisión. De momento el Guadalajara no confirmó transmisión, pero no sería extraño que el encuentro se pueda seguir por el canal de YouTube del Rebaño Sagrado. De todas maneras, en Rebaño Pasión te haremos llegar todo lo que suceda en la definición.