Chivas Femenil vuelve a tener acción este domingo cuando enfrente a América en la vuelta por la Semifinal de la Liguilla. De cara al duelo de esta noche, repasa qué resultado necesita el Rebaño Sagrado para quedarse con el pasaje a la Final ante las azulcremas.

Lo sucedido en el Estadio Akron dejó mucho que desear debido a que el equipo de Antonio Contreras estuvo lejos del rendimiento esperado. Especialmente porque fueron ampliamente dominadas en los primeros 90 minutos.

Kimberly Rodríguez y Scarlett Camberos anotaron los goles para que América se quede con la victoria ante Chivas Femenil en la ida. Cabe destacar que Celeste Espino fue clave con sus atajadas para que no sea más amplia la ventaja en Zapopan.

¿Qué resultado necesita Chivas para avanzar la Final?

Esta noche Chivas Femenil necesita ganar ante América por una diferencia de tres goles para avanzar a la Final de la Liguilla. Una victoria menor que deje empatado el marcador global le dará la clasificación automática a las azulcremas por haber finalizado mejor en la tabla de posiciones.

¿Chivas Femenil vs. América va por TV abierta?

La buena noticia para la afición de Chivas Femenil es que el Clásico Nacional ante América de esta noche se podrá ver por TV Abierta. El partido se podrá seguir por Canal 9, TUDN y VIX Premium, mientras que en Rebaño Pasión te haremos llegar todo lo que suceda en el Estadio Ciudad de los Deportes.