Chivas Femenil va en busca del milagro contra América cuando juega la vuelta de la Semifinal de la Liguilla. El equipo de Antonio Contreras necesita ganar por tres goles de diferencia para alcanzar al Final debido a que un empate en el global le da el boleto a la definición de la Liguilla será para las Águilas debido a que terminó mejor en la tabla de posiciones.
Liga MX Femenil
América vs. Chivas Femenil: EN VIVO y EN DIRECTO la vuelta por la Semifinal del Apertura 2025
Chivas Femenil enfrenta a América en la vuelta por la Semifinal del Apertura 2025. Sigue el encuentro EN VIVO y EN DIRECTO por Rebaño Pasión.
Convocadas de Chivas Femenil
• Celeste Espino
• Zoe Aguirre
• Blanca Félix
• Isabela Esquivias
• Damaris Godínez
• Araceli Torres
• Kinberly Guzmán
• Casandra Montero
• Natalia Villarreal
• Daniela Delgado
• Joselyn de la Rosa
• Amalia López
• Yamile Franco
• Carolina Jaramillo
• Montserrat Hernández
• Ivonne González
• Gabriela Valenzuela
• Joseline Montoya
• Denise Castro
• Adriana Iturbide
• Viridiana Salazar
• Alicia Cervantes
¡BIENVENIDOS!
Chivahermanas y chivahermanos bienvenidos a una nueva transmisión para acompañar a Chivas Femenil ante América en la vuelta por la Semifinal de la Liguilla de la Liga MX.
Consulta nuestras últimas novedades en Google News
LEE TAMBIÉN
Liga MX Femenil
Mercado de pases
Mercado de pases
Chivas buscaría a ex-América como refuerzo para el Clausura 2026
Liga MX Femenil
Liga MX Femenil
¿Qué pasa si Chivas gana, empata o pierde ante América?
SELECCIÓN MEXICANA