Chivas Femenil va en busca del milagro contra América cuando juega la vuelta de la Semifinal de la Liguilla. El equipo de Antonio Contreras necesita ganar por tres goles de diferencia para alcanzar al Final debido a que un empate en el global le da el boleto a la definición de la Liguilla será para las Águilas debido a que terminó mejor en la tabla de posiciones.