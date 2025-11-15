Chivas Femenil no tiene mañana y deberá salir a la cancha del Estadio de la Ciudad de los Deportes con el cuchillo entre los dientes para tratar de orquestar un milagro para remontarle la serie al América para avanzar a la Final del Apertura 2025.

El Guadalajara fue incapaz de frenar el poderío ofensivo de las Águilas en el primer duelo de la serie, por lo que cayeron 2-0 en la cancha del Estadio Akron, por lo que las rojiblancas necesitan ganar por tres goles de diferencia para poder calificarse a la siguiente instancia.

Es por eso que el entrenador Antonio Contreras deberá buscar darle ocasiones de peligro frente a la portería azulcrema a sus delanteras, especialmente a Alicia Cervantes, además de tener un juego defensivo casi perfecto que le impida a las de Coapa incrementar su ventaja en la pizarra.

¿Cuándo y dónde juegan Chivas contra América por Vuelta de las Semifinales del Apertura 2025?

El compromiso entre rojiblancas y azulcremas se llevara a cabo este domingo 16 de noviembre en la cancha del Estadio de la Ciudad de los Deportes, duelo que está pactado a arrancar en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México.

¿Quién transmite y cómo ver EN VIVO el Chivas Femenil vs. América?

El Clásico Nacional femenil será transmitido por televisión abierta por el Canal 9, además de TUDN y Vix; sin embargo, recuerda que todos los detalles los podrás seguir a través de Rebaño Pasión.