Chivas Femenil y América volverán a verse las caras, esta vez por la semifinal de vuelta del Apertura 2025. Del Clásico Nacional saldrá un finalista, aunque la eliminatoria ya está muy favorable para las Águilas, que se llevaron una victoria por 2-0 en la Ida. El Rebaño está obligado a ganar por tres goles de diferencia.

De esta manera, las dirigidas por Antonio Contreras están obligadas a la heroica. En la fase regular ya derrotaron al América fuera de casa, pero esta vez la misión parece más complicada, más allá de que toca confiar hasta el final.

Alicia Cervantes, goleadora histórica de Chivas, es uno de los motivos que tiene la afición rojiblanca para soñar con la remontada. La atacante ya marcó cuatro goles en esta Liguilla, con sendos dobletes para dejar en el camino a Toluca. ¿Podrá ser la salvadora en esta trascendental instancia?

¿Dónde VER EN VIVO América vs. Chivas Femenil?

El Clásico Nacional Femenil podrá verse en varias plataformas, muchas de ellas gratuitas. El partido de vuelta será transmitido por ViX Gratis, Liga BBVA MX Femenil YouTube, TUDN, Nueve, ofreciendo múltiples opciones para disfrutarlo en vivo. El encuentro se disputará este domingo a las 19:00 p.m. en el Estadio Ciudad de los Deportes.