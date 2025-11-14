El Clásico Nacional Femenil volvió a encenderse dentro y fuera de la cancha. Tras el 2-0 del América sobre Chivas en la semifinal de ida del Apertura 2025, el técnico azulcrema Ángel Villacampa aprovechó su conferencia de prensa para enviar varios mensajes que muy probablemente apuntaron directo hacia Antonio Contreras, estratega del Rebaño Sagrado.

Villacampa abrió la conferencia con una frase que ya generó atención: “El muerto no está muerto hasta que no viene el forense y lo certifica”, asegurando que la eliminatoria no está definida pese a la ventaja. Aunque intentó mantener un tono prudente, insistió varias veces en que América debe jugar la vuelta “como si el marcador fuera 0-0”.

La tensión subió un nivel más cuando el técnico español lanzó un recado directo sin mencionar nombres, pero sin necesidad de hacerlo: “Nosotras tenemos que focalizar en nuestros objetivos, no decir pendejadas al micrófono ni nada”. La frase, contundente y poco habitual, fue interpretada como una respuesta a los dichos de Antonio Contreras sobre la “capital rojiblanca” y la identidad del Guadalajara.

Pensando en la vuelta, el entrenador azulcrema advirtió que América no debe confiarse: “Hasta que no esté el cuadrito del América en la final, no estaremos en la final. He visto cosas muy raras, muy extrañas, y no daremos nada por hecho. Parece que tienes algo y no tienes nada. Eso es una llamada de atención”.

Villacampa explicó la superioridad del América ante Chivas

Además, Villacampa detalló lo que, según él, fue la clave del partido en el Akron: “El equipo ha hecho un partido muy serio, concediendo nada y menos. Interpretaron muy bien dónde estaban las superioridades, dónde estaban las debilidades. Me hubiese gustado ser más contundentes porque a veces estas situaciones no tienen el premio que tú quieres”.