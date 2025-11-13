El Guadalajara quedó al borde de la eliminación luego de haber perdido por 2-0 ante América en la ida por la Semifinal de la Liguilla. Lo que la transmisión de Amazon Prime no mostró fue la dura charla que mantuvieron las jugadoras en el campo de juego del Estadio Akron tras haber perdido en el Clásico Nacional.

Chivas es un equipo grande que no puede dejarse pasar por arriba ante cualquier rival y menos frente al conjunto azulcrema. Lo vivido en el gigante de Zapopan rozó lo vergonzoso de no haber sido por las salvadas de Celeste Espino.

El Guadalajara quedó al borde de la eliminación y debe ganar el próximo domingo por tres goles de diferencia. En el Estadio Akron no se vieron argumentos que ilusionen para cumplir con el objetivo debido a que América mantuvo el 95% de la posesión de la pelota y las rojiblancas llegaron dos veces con un tiro desviado, de Denise Castro, y otro débil, de Viridiana Salazar.

Chivas Femenil perdió ante América en la Liguilla. (Foto: IMAGO7)

Con este contexto adverso, el post partido dejó salió a la luz cómo se encuentra el vestidor rojiblanco debido a que hubo una dura charla en el campo de juego del gigante de Zapopan. En un video publicado Mónica Morales se ve como en una ronda Casandra Montero, hoy capitana del equipo, Yamile Franco y Kimberly Guzmán hablaron fuerte con el objetivo de levantar la moral y cerrar filas para la vuelta.

¿Qué resultado necesita Chivas ante América?

Tras lo sucedido en el Estadio Akron, Chivas Femenil necesita sacar una diferencia de tres goles contra América debido a que un empate en el marcador global deja eliminadas a las rojiblancas por haber cerrado quintas en la tabla general de posiciones. El partido se llevará adelante el próximo domingo en el Estadio Ciudad de los Deportes.