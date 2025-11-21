El Apertura 2025 de la Liga MX trajo una nueva desilusión para Chivas Femenil. Aunque el equipo dirigido por Antonio Contreras compitió de buena manera durante la fase regular, otra vez el conjunto rojiblanco volvió a caer eliminado en manos del América, su archirrival, por lo que sin dudas es momento de replantearse el proyecto deportivo.

Más allá de la competitividad mostrada por el equipo durante el ciclo del entrenador español, también es cierto que al Guadalajara le ha faltado un plus para poder enfrentarse a los principales candidatos al título en la Liga MX Femenil. Gran parte de la afición rojiblanca es muy crítica tanto con Contreras como con Nelly Simón.

(Captura X)

En ese sentido, en las últimas horas se dio a conocer una información importante: el periodista Bruno Hernández, especializado en la cobertura del futbol femenil, señaló en su cuenta de X: “Todo indica que Antonio Contreras tendría las horas contadas con Chivas Femenil”.

La noticia fue recibida de buena manera por los usuarios rojiblancos en dicha red social, ya que se celebró o se deseó que la salida del entrenador español se diera lo más pronto posible. Hasta el momento, no ha habido algún comunicado oficial por parte de Chivas, pero es un hecho que la eliminación ante América golpeó fuerte y de hecho se habla de posibles salidas en la plantilla, sobre todo si Contreras continúa al frente del equipo.

¿Y Nelly Simón? Afición también pide su salida

Claro está que Antonio Contreras no es el único en ser señalado como responsable por las recientes eliminaciones de Chivas. Nelly Simón, directora deportiva, también debería abandonar el Guadalajara para una buena parte de la afición. De los 13 torneos que disputados en su gestión, nueve resultaron eliminaciones ante América y las últimas cinco, de manera consecutiva.