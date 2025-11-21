Chivas Femenil llegó hasta las semifinales del Apertura 2025, instancia en la que enfrentó al América con la intención de volver a una Final de Liga MX Femenil. Sin embargo, el Rebaño quedó eliminado con un doloroso 4-0 en el marcador global, siendo especialmente complicado el duelo de vuelta por los errores que terminaron costando el partido.

En el compromiso disputado en el Estadio Ciudad de los Deportes, los dos goles recibidos fueron consecuencia de fallas claras de la portera Celeste Espino. Aunque la guardameta había competido durante varios torneos por la titularidad, en este Apertura 2025 se adueñó del puesto debido a la lesión de Blanca Félix.

A pesar del complicado cierre de torneo y de los errores en semifinales, Celeste Espino fue convocada por Pedro López a la Selección Mexicana Femenil para disputar las eliminatorias de Concacaf. Lo que más llamó la atención es que fue la única jugadora de Chivas en recibir convocatoria, dejando fuera a figuras como Carolina Jaramillo y Alicia Cervantes.

Blanca Félix volverá a pelear la titularidad con Celeste Espino en el Clausura 2026

Por otro lado, Blanca Félix está muy cerca de recibir el alta médica tras la fractura en la mano, por lo que podría volver a competir por la titularidad en el Clausura 2026. Esto significa que los errores cometidos por Celeste Espino en su último partido del torneo podrían pesarle aún más en la disputa por el puesto dentro de Chivas Femenil.