Este domingo, Chivas Femenil enfrentó al América en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes, por la semifinal de vuelta del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX Femenil. Tras una nueva derrota, las rojiblancas acaban con su participación en este certamen.

Las dirigidas por Antonio Contreras llegaban con desventaja a la revancha, y desde el inicio tuvieron algunas jugadas de peligro evitadas por Sandra Paños. Lastimosamente, el gol que abrió el marcador del partido fue para las locales y con colaboración de Celeste Espino, portera del Rebaño Sagrado.

La primera falla de Celeste Espino para el gol de Nicolette Hernández

Al minuto 32 del primer tiempo, Nicolette Hernández de media distancia y la fuerza del remate complicó a una guardameta de Chivas a la que se le escurrió el balón, ingresando por la zona del poste izquierdo para el 1 a 0.

En el segundo tiempo, luego de una nueva desinteligencia con una de las zagueras propias, llegó una nueva falla para coronar una noche muy difícil para Celeste Espino. La cancerbera colaboró directamente también en el segundo gol del encuentro.

Irene Guerrero aprovechó otra falla de Celeste Espino

Annie Karich tomó el balón en tres cuartos de cancha y mandó un remate hacia el centro del arco: Espino no pudo controlarlo y dio un rebote hacia el centro, pero enfrente de ella apareció Irene Guerrero para señalar el 2 a 0.